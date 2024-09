Estrela da Casa: Gael e Nick criticam Matheus e Unna: 'Achava reality uó'

Na noite de domingo (8), os competidores do Estrela da Casa (Globo) passaram por uma formação de Batalha intensa, que culminou com um discurso forte de Thália, 21, sobre o valor que seu grupo dava para estar no programa.

No quarto laranja, Nick, Ramalho, MC Mayarah, Evellin e Thália repercutiram a fala da agente comunitária. "Não é possível que você não vai ficar, você é icônico, o único rapper", começa Evellin.

Gael: "Lados que eles não viam e que a Thália expôs no ao vivo agora. Coisa que todo mundo vai parar e raciocinar. Se tem uma pessoa que tá aqui que não tinha oportunidade lá fora... vamos concordar, quem está aqui nesse quarto sabe o quanto é difícil conseguir uma oportunidade lá fora para qualquer pessoa que fuja do 'padrão certinho'. Entre você (apontando para Ramalho) e uma pessoa que falou esse tempo todo que não assistia reality, que achava 'uó', que não queria nem estar aqui, entendeu? (se referindo a Matheus Torres). É só colocar na balança."