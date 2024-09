Fãs transformam 'enterro' do Sepultura em festa, em SP: 'Estou bem animado'

Velórios não costumam ser lugares dos mais animados. Mas, quando o falecido é uma das maiores bandas de heavy metal do mundo e está se despedindo com toda potência, aí o enterro vira festa. E que festa está promovendo o Sepultura em sua turnê de despedida, que passou por São Paulo no último final de semana com três shows esgotados no Espaço Unimed.

Muito antes de as portas do local abrirem, centenas de fãs já faziam fila para garantir o melhor lugar. Carlos e Noely Cavalli chegaram no meio da tarde, vindos de Barretos, interior de São Paulo. Compraram pista premium para ver seu quarto show da turnê "Celebrating Life Through Death".

"Embora os setlists sejam parecidos, cada show é único", ressalta Carlos, fã da banda desde a adolescência. Noely, usando uma camiseta verde e amarela com o logotipo do Sepultura, faz coro: "Não importa quantos shows a gente veja deles, sempre tem algo novo".