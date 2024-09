Coala Festival: Homem-Aranha tenta realizar sonho de cantar com Paralamas

Se rolar, acho que meu coração vai sair pela boca, mas eu tô preparado, sim. Eu fico imaginando a cena acontecendo na minha cabeça... eu queria cantar 'Loirinha Bombril', que é muito agitada e anima a galera.

Herbert Vianna se apresenta com Os Paralamas do Sucesso no sábado (7), segundo dia do Coala Festival em São Paulo Imagem: Van Campos/AgNews

No segundo dia do Coala Festival, os Paralamas do Sucesso celebraram suas quatro décadas de sucessos com "Alagados", "Meu Erro", "Uma Brasileira" e muitos hits que fizeram parte da trilha sonora de várias gerações de brasileiros.

E não foi desta vez que Yuri conseguiu realizar seu sonho. Quem sabe numa próxima...