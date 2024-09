Como musical usa canções de Chico Buarque para narrar história do país

Um dos maiores desafios para produzir o musical foi a falta de patrocínio, conta Andréa Alves, idealizadora e produtora artística do musical. "Trazer 'Nossa história com Chico Buarque' ao palco, uma homenagem a um dos maiores artistas do país, implicou mais de 100 profissionais da cadeia produtiva teatral. O fato em si deveria implicar o que move a cadeia, que é o investimento das empresas, através do mecanismo público da lei de incentivo à cultura, porém as narrativas brasileiras, em musicais com texto ou música original não possuem o mesmo apelo para o mercado dos blockbusters da Broadway."

Não é a peça que escrevemos sobre Chico Buarque. A peca que chico Buarque escreveu em nós.

Vinicius Calderoni

O musical faz parte da programação em comemoração aos oito anos do Teatro Riachuelo Rio, que já recebeu mais de um milhão de espectadores em 1500 apresentações. Comandado pela Aventura, a programação do teatro segue com o espetáculo "Elis, A Musical", entre 11 de outubro a 3 de novembro, além de apresentações especiais em novembro, mês da Consciência Negra, incluindo o sucesso "Macacos" (confira programação aqui).

SERVIÇO - Nossa História Com Chico Buarque

Data: 29 de agosto a 6 de outubro

Horários: Quintas, sextas e sábados, às 20h. Domingos, às 19h

Sessão dupla nos dias 7, 14 e 22/09 e 5 e 6/10, às 15h

Lugar: Teatro Riachuelo (R. do Passeio, 38/40 - Cinelândia)

Duração: 150 minutos

Classificação: 12 anos.

Ingressos (via Sympla): de R$ 19,50 (balcão) até R$ 250 (plateia vip)