São Paulo vê despedida do Sepultura, show de The Weeknd e Coala Festival

O fim de semana está agitado para os paulistanos. O Sepultura finalmente chega à capital do estado com a turnê de despedida que já rodou o Brasil, The Weeknd faz um show único, exclusivo e cercado de mistérios, e o Coala Festival celebra dez anos de amor à música brasileira.

O que vai acontecer

Com os shows de sexta (6) e sábado (7) esgotados, restam ingressos apenas para domingo (8) para a turnê de despedida do Sepultura. A banda mineira de metal apresenta em São Paulo sua performance final, intitulada "Celebrating Life Through Death", no Espaço Unimed.

No sábado (7), a expectativa é grande para o show que o cantor canadense The Weeknd faz no MorumBis. É uma performance única no mundo, sem detalhes revelados pelo cantor, mas tudo indica que terá o nome da cidade, "São Paulo". A apresentação será transmitida ao vivo, pelo canal do banco Santander, patrocinador do espetáculo (veja abaixo).