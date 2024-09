Coala Festival: plataforma de streaming transmite shows do palco principal

Novidade boa para quem curte o melhor da música brasileira mas não vai poder ir ao Coala Festival, que acontece neste fim de semana, em São Paulo. Neste ano, que marca a décima edição do evento, as apresentações serão exibidas para todo o país via streaming do Disney+.

O que vai acontecer?

Os shows da sexta-feira (6) serão transmitidos das 13h45 às 22h; já as performances de sábado (7) e domingo (8) serão veiculadas das 12h45 às 22h. Lulu Santos, Os Paralamas do Sucesso, Planet Hemp, Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes, Xande canta Caetano e O Terno são alguns dos nomes confirmados no festival, que ainda tem ingressos disponíveis.