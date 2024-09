Mayarah e Matheus lavam roupa suja: 'Parece que virou meu arqui-inimigo'

Mayarah: "Aqui não tem um erro mais errado que o outro. Erro é erro. Eu to sendo de verdade, de coração, falei com a Unna que me sinto sem graça de entrar no quarto azul, porque quando eu entro ali, me sinto desconfortável. Por isso eu fico mais no laranja, por aqui, no meu canto. Até falei para a Unna, você conversou comigo, fez entrevista comigo, troquei maior ideia, mas depois de todo o role... Tá parecendo que você virou meu arqui-inimigo. Ai chega a história que você quer ir para o Duelo comigo. Poxa, a gente trocava maior ideia, tu ficava lá no quarto..."

Pouco depois, Mayarah se defendeu das acusações de ser a 'cabeça' do grupo laranja.

Mayarah: "Lá no quarto a gente não fica louco na estratégia, falamos para se auto proteger, não é sobre quarto, é sobre conexão. Tem gente do quarto de lá, que não vamos botar. Se eu pegasse a Estrela, você não era minha opção.

Matheus: "Mas eu estava preparado para ir."

Mayaraha: "Você estava preparado, mas não era minha opção. Eles votam com a cabeça deles, eu não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém. Comando nem minha vida, não sei nem se vou estar aqui semana que vem. As pessoas aqui indicam, mas quem tira é o povo. Na hora do nervoso a gente peça 'vou com fulano porque ele sai', não. Automaticamente quando você se coloca, você assume o risco de meter o pé."

Matheus: "Mas é pessoal de cada um, assumir os riscos. Quer assumir o risco a se expor? Eu tava ciente do risco."