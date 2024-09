Guerra: 'A dinâmica do Estrela da Casa reflete a realidade de um artista'

Bárbara Saryne, Yas Fiorelo e Márcio Guerra avaliaram no Central Splash as apresentações feitas no 3º Festival do Estrela da Casa (Globo). Para o trio, os competidores que voltaram ao palco, Unna X, Gael Vicci, Nick Cruz e Nicole Louise, tiveram desempenhos piores do que nas outras semanas.

Apesar de cantar bem e entregar uma boa performance, Bárbara aponta que sentiu falta de uma postura melhor de Unna X no palco. "Ela repetia os mesmo movimentos com o braço, gostei da voz, da música, mas achei que no palco deixou a desejar."

"O palco entrega tudo. Quando você não tem uma boa marca, como é o caso, você fica na repetição da marca que acha funciona", explica o produtor musical. Guerra compara a presença no tablado de Unna com a de Juliette, quando a ex-BBB começou a sua carreira musical.