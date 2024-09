Fã de Antunes se sente em festa e sai 'toda brilhosa pra celebrar o Coala'

Sobre a apresentação que marcou o encontro de Arnaldo Antunes e Adriana Calcanhotto, Ana destacou que Arnaldo é um artista muito versátil e é muito importante que a nova geração conheça esses artistas.

"Tenho 45 anos, sou de uma geração de pessoas que compõem muita poesia. As músicas tem um significado. Ouvir coisas de outras gerações e poder tentar entender o que a gente gostava, o que a gente ouvia, tentar se abrir para algo que para eles parece antiquado, pode valer muito a pena."

Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes se reencontram no palco do Coala. Em sintonia com o público, que cantava junto todas as músicas, a dupla não deixou ninguém ficar parado E não teve quem não se emocionou com a voz de Adriana e com as palavras de Arnaldo em "Velha Infância", "Devolva-me", "Comida" e outros.

"Arnaldo é um cara que veio dos Titãs, mas para mim é uma pessoa que lida com a linguagem de uma maneira muito experimental. Então eu acho que ele consegue acompanhar a evolução, consegue fazer experimentações com a linguagem, com as suas parcerias e conquistar novos públicos", diz a fã.