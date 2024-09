Bárbara: 'Chamada de Ana Clara no Estrela da Casa já tinha passado da hora'

No programa da quinta-feira (6) do Estrela da Casa (Globo), após dar 'start' nas dinâmicas de uma nova semana de jogo, Ana Clara deu uma 'bronca' nos participantes, pedindo que se entregassem mais ao jogo.

Na fala, a apresentadora alertou que eles deviam levar a sério a dinâmica do programa, evitar irem para a Batalha e que a qualquer momento eles poderiam ser eliminados. "Fica a dica para vocês: sejam leves como vocês são, mas levem isso a sério."

Bárbara Saryne e Dantinhas repercutiram as falas da ex-BBB para o reality musical. O influencer aponta que muitas vezes, ao entrar no pay-per-view durante o dia, os participantes estão dormindo. "Ás vezes passa o dia inteiro e nada de relevante acontece."