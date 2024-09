Anitta, Luisa Sonza! Como serão os shows das cantoras no jogo da NFL em SP?

Anitta será o grande nome da noite ao comandar o famoso show do intervalo. Com carreira internacional consolidada, ela trará sucessos como "Envolver", "Bellakeo", "Downtown", que são conhecidas nos EUA, para embalar o primeiro jogo do futebol americano no Brasil.

Significa muito poder me apresentar em São Paulo, no primeiro jogo da NFL no Brasil, podendo levar aos fãs do mundo inteiro toda a emoção e alegria da nossa incrível cultura. É realmente um sonho que se tornou realidade fazer parte deste momento.

Anitta

Como é o show do intervalo? Seguindo a tradição do evento, a apresentação na metade do jogo geralmente tem entre 15 e 30 minutos de muita música, efeitos luminosos, performances marcantes e surpresas.

Especula-se na mídia americana que o cantor The Weeknd, que fará show neste sábado (7) no Morumbis, seja uma das surpresas do evento para cantar com Anitta. Até o momento, no entanto, a NFL não confirma a possível parceria.

Como assistir aos shows de Anitta e Luísa Sonza no jogo da NFL? O evento terá transmissão em canal fechado, pela ESPN; na TV aberta, com a RedeTV; e via plataforma do youtube, com a CazéTV.

Horário do jogo da NFL: o jogo está marcado para começar às 21h15 (horário de Brasília). Ou seja, Luísa Sonza deve fazer a sua apresentação entre 20h50 e 21h15 — antes da bola rolar.