Por que Deolane é acusada de ilegalidades e qual a ligação com bets?

Dieguinho Schueng repercutiu a prisão de Deolane Bezerra, 36, em meio à investigação de uma quadrilha envolvida em jogos ilegais. A influencer tem ligação, direta ou indireta, com algumas das bets que são alvo da operação policial.

Dieguinho explicou que, apesar de perfeitamente legais no Brasil, as bets investigadas estariam sendo usadas para lavar dinheiro de jogos não-autorizados. "A investigação tem como alvo a organização criminosa voltada para jogos ilegais. Segundo o delegado, as várias células dessa organização também operavam nas bets, que eram usadas na lavagem do dinheiro gerado por esse ramo ilegal de jogos."

Além de serem usadas com esse fim, as bets também incluiriam em suas próprias plataformas alguns dos jogos proibidos. "Estavam utilizando estas mesmas empresas para, dentro delas, colocar outros jogos que não são autorizados, por terem outras características [além das permitidas por lei] e poderem, inclusive, fazer com que as pessoas [que jogam] só percam e nunca ganhem nada. É por isso que a polícia começou a investigação."