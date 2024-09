Ticiane revela por que não convidou alguns amigos para festa de Rafa Justus

Ticiane Pinheiro, 48, explicou por que alguns amigos seus não foram convidados para a festa de aniversário de 15 anos da filha, Rafa Justus.

O que aconteceu

Em uma série de vídeos no Instagram nesta segunda-feira (2), a apresentadora contou que foi questionada sobre a ausência de alguns amigos no evento. "Muitas pessoas que eu gosto, que convivo e já convivi na minha vida me perguntaram: 'Tici, você não me chamou?'", disse ela.

Ticiane explicou como os 400 convidados da festa foram selecionados. "A lista era a família e pessoas que tiveram a ver com a Rafa em momentos da vida dela... Desses 400, acho que 200 eram convidados da Rafa, 100 do Roberto e 100 meus, no máximo. Porque é isso, a festa não é minha", justificou.