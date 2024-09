Evellin desabafa com Lucca sobre aliados: 'É como seu não pertencesse'

Na noite de quarta-feira (5), Evellin chorou ao falar com Lucca sobre como não concordava com a percepção de seus aliados sobre o sertanejo.

A sertaneja explica que apesar de gostar muito dos seus aliados, também se identifica muito também com Lucca e Unna. "Gosto muito do meu quarto, mas é como se eu tivesse apagado. Eu consigo me posicionar, como se eu não pertencesse", diz entre lágrimas.

Ela reconhece que ter se aliado ao quarto laranja a fez construir amizade com pessoas diferentes, e até mesmo a conhecer outros estilos musicais. "Mas, quando você senta comigo, eu não vejo a maldade que vêem em ti", diz. Para lista diversas atitudes do sertanejo que não viu com maus olhos, apesar de outras pessoas terem se chateado.