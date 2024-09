Tragédia com Mc Kevin, ostentação e reality: como Deolane ficou famosa?

Se você é ligado nas fofocas da internet já deve ter ouvido falar no nome de Deolane Bezerra, 36. A advogada foi presa na manhã de hoje (4) no Recife em uma operação da Polícia Civil que apura uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Bezerra era noiva do cantor MC Kevin, que morreu em maio de 2021. O funkeiro, que tinha 23 anos, caiu do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, supostamente quando tentava sair do seu quarto para que a noiva não descobrisse uma traição.

Após a confirmação da sua morte, Deolane fez uma postagem nas redes sociais lamentando a perda de seu companheiro. "Você é e sempre será o amor da minha vida. O amor mais lindo que eu já tive, o homem que mais me amou e me admirou. Vai com Deus, meu menino! Eu sempre vou te amar", dizia seu post nos stories.