Morre Izaura Felicio, avó de Viih Tube, aos 90 anos

Viih Tube também comentou na publicação da mãe. "Agora ela está junto do vô Pedro dando esse mesmo abraço do final do vídeo [em referência a um trecho da publicação feita pela mãe]".

A avó de Viih Tube teve um AVC em dezembro do ano passado, quando foi internada às pressas. Na época, a família vivia um momento conturbado com a internação de Ravi, filho de Viih Tube, diagnosticado com uma doença grave ao nascer.