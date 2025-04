Após beijo de Diogo, Déa elogia o ex-BBB para Vilma: 'Seu filho é gostoso'

ENERGIA DE VILMOCA Participação especial da Vilma no #Domingão EU AMOOO! pic.twitter.com/QILr31KNVh -- TV Globo (@tvglobo) April 13, 2025

Vilma, que havia declarado dentro do confinamento o desejo de conhecer Luciano Huck, não escondeu alegria de estar frente a frente com o apresentador. "Desejei você lá me visitando na casa para me dar um alô."

Feliz com o carinho, o apresentador agradeceu a mãe de Diogo Almeida pelo reconhecimento de seu trabalho. "É, mas agora você veio para a minha casa. Inclusive, se quiser ficar no camarote até o final do programa, vai ser muito bem-vinda a ficar com a gente."