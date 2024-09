Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro

A nossa casa está de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória. Atuamos sempre com muita transparência e lamentamos o fato de, no momento, estarmos às escuras, sem acesso aos autos do inquérito e aos motivos da ação policial. Esportes da Sorte

Imagem: Divulgação/PCPE

A Secretaria de Segurança de São Paulo presta apoio à operação. "Mais informações serão divulgadas posteriormente pela autoridade daquele estado", informou a organização em nota.

Quem é Deolane