Advogada, viúva de MC, 'envolvimento' com Fiuk: quem é Deolane Bezerra?

MC Kevin e a mulher, Deolane Bezerra Imagem: Reprodução/Instagram @dra.deolane.bezerra

Após a morte de Kevin, a advogada lançou música em homenagem ao funkeiro. Ela também teve uma breve carreira como DJ.

Deolane participou de A Fazenda 14 (Record), mas acabou desistindo do programa após uma trajetória turbulenta.

A "doutora", como é conhecida, já foi investigada pela polícia do Rio. No início do ano, Deolane foi alvo de um inquérito para apurar suposta ligação da influenciadora digital com o tráfico de drogas no Complexo da Maré, na capital fluminense.

Ela já foi acusada de ser advogada de todo o PCC, e negou. "Advogo para pessoas e não para uma facção. Um advogado criminalista em São Paulo não tem como afirmar que nunca advogou para um membro do PCC, a não ser que você advogue para clientes baixos. Eu prefiro os grandes, que me pagam bem. Não tem como ser hipócrita. Atendo uma pessoa que supostamente pertence a uma organização", disse a Lucas Pasin, de Splash.

Nos últimos meses, chamou atenção por um suposto envolvimento com Fiuk. Os dois protagonizaram muitos momentos juntos nas redes sociais, mas Deolane negou qualquer envolvimento e a amizade chegou ao fim.