Xuxa explica por que fez transplante capilar: 'Estava me sentindo mal'

Xuxa Meneghel explicou hoje no Domingo Espetacular, da Record, por que fez transplante capilar.

O que aconteceu

A atriz explicou que tem alopecia androgenética. "Minha mãe sempre teve pouco cabelo. Ela teve perda de cabelo na parte de cima. Alopecia genética é o que eu tenho mesmo. Depois que eu fiz uma reposição hormonal e comecei a colocar mais testosterona no meu corpo, o meu cabelo começou a cair mais."

Xuxa explicou que estava se sentindo mal com pouco cabelo. "Eu estava me sentindo mal com aquela carequinha, apesar do Junno [Junno Andrade, marido de Xuxa] dizer 'Vem cá, minha carequinha linda' e me gostar de qualquer jeito. Eu estava me sentindo mal, então eu quis fazer para mim".