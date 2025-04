Filha de Maria Gladys desconhece ajuda de Mia Goth: 'Não sabemos de nada'

Maria Thereza ainda declarou que a irmã, Rachel Goth, mãe de Mia, também não comentou sobre o assunto. "Hoje falei com minha irmã [Rachel, mãe de Mia Goth] e ela não falou nada disso e também não perguntei. Estão inventando tanta coisa."

Maria Thereza ainda negou que Maria Gladys esteja na rua. "Pelo amor de Deus, minha mãe não está vagando pelas ruas pedindo dinheiro e comida. Minha mãe nunca esteve na rua. Virou uma loucura. Minha mãe está bem, e nem eu nem ela sabemos de nada disso [da ajuda de Mia Goth]. E minha irmã também não falou nada." Maria Gladys segue em Santa Rita de Jacutinga, no interior de Minais Gerais, segundo Maria Thereza.

O que aconteceu com Maria Gladys?

Maria Thereza disse no dia 10 de abril que a mãe estava desorientada e sem casa no município mineiro de Santa Rita de Jacutinga. Ela pediu ajuda nas redes sociais para resgatar a idosa.

Após Maria Thereza relatar o desaparecimento, Maria Gladys se pronunciou por meio de uma entrevista à rádio Tupi FM e afirmou que foi roubada por uma de suas filhas. "Tô maluca, não sei o que eu faço. Como eu vou dizer que não tenho dinheiro para pagar isso aqui? Como eu vou sair daqui? Não tenho dinheiro nem para pagar o táxi para ir embora. Onde eu vou ficar, na rua?", disse, aos prantos.

Maria Thereza rebateu a fala da mãe e disse que Maria Gladys gastou a própria aposentadoria com hospedagens e bebidas. "Eu não peguei um centavo da minha mãe. Eu só ajudo minha mãe. Eu sou a filha que mais ajuda ela. É um absurdo isso que está acontecendo. Isso pode me prejudicar seriamente porque agora eu estou como a canalha que rouba a aposentadoria da mãe e não é nada disso", disse, em vídeo publicado no Facebook.