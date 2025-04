Andressa Urach confunde sirene da polícia com 'fiu fiu' durante abordagem

Andressa Urach foi parada pela polícia enquanto estava em uma viagem de carro com uma amiga. No entanto, ela acabou confundindo o barulho da sirene com um assobio (fiu fiu). A criadora de conteúdo adulto falou hoje sobre a experiência em seu perfil nas redes sociais.

O que aconteceu

Segundo Urach, essa foi a primeira vez que ela foi parada pela polícia. Ela estava no volante, acompanhada de uma amiga chamada Mari. Foi justamente ela que avisou a influenciadora sobre o barulho da sirene.

Andressa disse que confundiu o barulho com um assobio, como se alguém estivesse tentando chamar sua atenção. Quando finalmente parou o veículo, dois policiais desceram da viatura armados. "Na minha cabeça, estava achando que era tipo 'will' de fiu fiu, né? E como nunca fui parada pela polícia, eu não sabia como era".