Guerra: 'Artistas do Estrela estão desafinando e escolhem péssimas músicas'

Guerra explica que muitas das canções escolhidas não funcionam para a proposta do programa, em que os participantes performam sozinhos no palco. "Tem música que funciona só com bailarinos dançando, coreografia, show de pirotecnia, você coloca adereços para ficar legal uma canção repetitiva. O tipo de música que você escolhe pode não te ajudar."

Outro ponto levantado pelo produtor, foi o uso de autotune para ajudar a cantar ao vivo. Ele ressalta que Califfa, o eliminado da noite, usou demais o afinador e qualificou a voz com efeito como 'estranha'. "Funciona no trap, mas vai cantar com afinador o tempo todo? Nunca vai cantar afinado."

Já Nick, optou por não usar do efeito para cantar parte da música, mas desafinou muito enquanto cantava. "Parecia que ele não estava ouvindo a música, depois ele usou e não funcionou. Para mim ficou bem equivalente Nick e Califfa."

Sobre Nicole Louise, a terceira participante da Batalha, Márcio reflete que a brasiliense não fez uma boa escolha de música e está com 'problemas na voz'. Ele explica que essa 'falha', poderia ser corrigida com tratamento em fonoaudiólogo e aulas de canto diárias.

Ela está com uma falha na voz, mas ela está dentro do programa e não tem como fazer aula de canto todo dia. Estou vendo uma piora na execução da voz dela. Eu vejo a Nicole perdendo a qualidade vocal delas nas apresentações.

Para Yas, ao ver os ensaios dos participantes, esperava-se que eles fariam boas apresentações no Festival, mas no palco os participantes não conseguem fazer boas entregas e como conclusão o programa também se mostra decepcionante. "Achei todas as músicas muito ruins, não sei o que acontece com eles na hora de escolher."