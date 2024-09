Audiência de custódia de Deolane tem data marcada; ela irá dormir na prisão

Deolane Bezerra, 36, teve a audiência de custódia marcada para esta quinta-feira (5), diretamente do Instituto Bom Pastor, que é a Colônia Penal Feminina do Recife, em Pernambuco. A informação foi confirmada por Splash com a equipe da artista e com a SEAP/PE (Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco).

O que aconteceu

Splash apurou que a audiência de custódia está prevista para ocorrer no período da manhã do dia 5 de setembro — sem horário definido em virtude do fluxo de outros casos. Provavelmente a empresária será ouvida pela Justiça num encontro online, para não precisar deixar o Instituto Bom Pastor.

Audiência de custódia estuda toda a operação da prisão e irá definir se manterá Deolane Bezerra presa ou em liberdade para responder pelo caso. Com a decisão, a empresária terá de passar a noite desta quarta-feira (4) na Colônia Penal Feminina do Recife.