Felipe Neto após prisão de Deolane: 'Nenhum influenciador é bilionário'

Felipe Neto se manifestou sobre a prisão de Deolane Bezerra, que aconteceu na manhã desta quarta-feira (4).

O que aconteceu

O youtuber afirma que é praticamente impossível um influenciador ser bilionário e que a advogada deve ser investigada. "Nenhum influenciador br possui um patrimônio bilionário, até onde se sabe. Com toda a experiência que tenho no setor (quase 15 anos), posso afirmar que é praticamente impossível que exista um único influenciador com R$ 1 bilhão proveniente do mercado de influência", explica ele, que tem uma empresa que agencia influenciadores, em seu perfil na rede social BlueSky.