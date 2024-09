Professora de inglês vence Miss Brasil Mundo 2024 pelo Centro-Sul Paulista

A homenagem a Silvio Santos ocorreu durante os blocos, com exibição de trechos do apresentador no comando do Miss Brasil Mundo na década de 1980, quando era o dono da franquia no Brasil. O SBT foi a primeira emissora do país a exibir o Miss Mundo ao vivo.

Das 31 candidatas, 18 passaram para a primeira fase. Foram elas: Centro-Sul Paulista, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pará, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Brasília, São Paulo, Maranhão, Rio de Janeiro, Paraná, Sergipe, Pernambuco, Ilha de São Luís, Goiás, Espírito Santo, Costa Verde e Mar e Rio Grande do Norte.

O segundo corte para o Top 10: Mato Grosso, Centro-Sul Paulista, Rio Grande do Sul, São Paulo, Ilha de São Luís, Sergipe, Costa Verde e Mar, Pernambuco, Paraná e Espírito Santo.

A última classificação foi para o Top 5: Ilha de São Luís, Paraná, Rio Grande do Sul, Centro-Sul Paulista e Mato Grosso.

As rainhas regionais foram as seguintes: Miss Pará Raquel Albuquerque (Miss Mundo Norte); Miss Mato Grosso Cristiane Stipp (Miss Mundo Centro-Oeste); Miss São Paulo Therezinha Marques (Miss Mundo Sudeste); Miss Rio Grande do Sul Joana Camargo (Miss Mundo Sul); e a Miss Ilha de São Luís Natália Seipel Nikolic (Miss Mundo Nordeste).

Jéssica Pedroso leva pelo Centro-Sul Paulista a oitava coroa de Miss Brasil Mundo para o estado de São Paulo. A última a vencer foi Catharina Choi, por Ilhabela, no Miss Brasil Mundo 2015. Ela tinha ficado em 2º lugar, mas foi coroada no Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, pois a vencedora foi destituída por ser casada.