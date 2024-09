Miss Brasil Mundo chega à 63ª edição com homenagem a Silvio Santos

Papa Francisco segura a mão da Miss Brasil Mundo, Letícia Frota, no Vaticano Imagem: Reprodução/ Instagram @missbrasiloficial @letticiafrota

Letícia Frota ganhou o prêmio Beleza com Propósito no Miss Mundo 2024, realizado em março, do qual também saiu como Rainha das Américas. Com a vitória, a atual Miss Mundo, Krystyna Pyszková, da Polônia, deve vir para o Brasil e realizará viagens apoiando projetos sociais.

Lúcia Tavares Petterle representou Guanabara e venceu o Miss Brasil Mundo 1971. A gaúcha foi ao Miss Mundo daquele ano, disputado em Londres, no Reino Unido, e conquistou a coroa internacional Imagem: Arte/UOL

A eleita hoje vai em busca da segunda coroa de Miss Mundo e tentará quebrar o jejum de mais de 53 anos sem vitórias — a última foi com Lúcia Petterle, em 1971: "Acredito que o CNB deverá seguir o que já vem fazendo, preparando a vencedora com atenção aos detalhes. É muito importante que a escolha dos jurados seja acertada, que ganhe alguém com luz própria e muito amor pelos projetos sociais, como a Letícia Frota, a Carol Teixeira", deseja Fontes.

Nesta edição, são pelo menos cinco candidatas negras dentre as 31. Se uma delas vencer, vai ser a primeira mulher negra eleita pela organização desde 2006, quando assumiram a franquia.