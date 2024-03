Miss Mundo: República Tcheca vence pela 2ª vez e Brasil alcança Top 8; veja

O que aconteceu

A amazonense Leticia Frota, 20, tentou quebrar o jejum de 53 anos sem vitórias do Brasil no concurso. A última e única vitória veio em 1971 com a carioca Lucia Petterle.

13 países garantiram vaga no Top 40 antes do concurso começar e o Brasil foi um deles. As candidatas venceram etapas anteriores como as provas de Esportes, Talento, Top Model, Multimídia (uma vaga cada); Desafio Head to Head (cinco vagas); e a etapa Beleza com Propósito (quatro vagas), onde apresentaram um projeto social.

O Brasil garantiu a vaga ao vencer esta etapa. "Estou aqui representando a Amazônia", falou Letícia ao saber que seu projeto ficou em 1º lugar. Ela já havia vencido pelas Américas. A brasileira possui um projeto que apoia a luta contra a hanseníase.

Leticia Frota no palco do Miss Mundo 2024, na índia Imagem: Reprodução/ Instagram @missbrasiloficial @letticiafrota

Antes de voltar para a Índia, ela participou de conferências internacionais no país e no Vaticano, em busca de soluções para erradicar a doença: "Fui recebida pelo Papa Francisco, quem me encorajou a seguir realizando trabalho voluntário e mais que isso, para que eu incentive outros jovens", contou a jovem à Splash.