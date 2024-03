Sem mães, Miss Mundo é maior e mais conservador que Miss Universo

O concurso internacional de beleza mais antigo do planeta chega a sua 71ª edição no próximo sábado (9), sediado na Índia. O Miss Mundo tem como representante brasileira Letícia Frota, que tenta quebrar um jejum de vitórias do Brasil que dura 53 anos. A final será exibida a partir das 11h pelo YouTube (https://www.youtube.com/@missworld)

O que é o Miss Mundo

O Miss Mundo é um concurso de beleza criado em Londres no início da década de 1950. É considerado maior que o Miss Universo, principalmente em relação ao número de participantes.

"É maior porque desde os anos 1980 o Miss Mundo passou a ter mais países participantes que o Miss Universo. Países que até já participaram do Miss Universo, como Bangladesh, Iraque, Marrocos, Somália, entre outros, entram aqui com mais facilidade até mesmo por não haver desfile do traje de banho desde 2014", explica Henrique Fontes, diretor do CNB (Concurso Nacional de Beleza), que escolhe a brasileira no concurso.