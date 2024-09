Cantora de bar, seis idiomas: conheça as 31 candidatas do Miss Brasil Mundo

Miss Mato Grosso do Sul Mundo - Dany Cristinne

Dany Cristinne, Miss Mato Grosso do Sul Mundo 2024 Imagem: Ricardo Sivieiro/Miss Brasil Mundo @ricardo_siviero @missbrasiloficial

Aos 25 anos, Dany Cristinne é uma cantora independente de inúmeras profissões: compositora, miss, influenciadora, arquiteta e professora de inglês. Nascida no Rio de Janeiro, ela mora há 15 anos em Campo Grande (MS), lugar onde já cantou em bares e restaurantes, e teve uma banda de rock até se encontrar no pop, o que é um desafio.

"Sou cantora pop. Tenho músicas autorais no estilo pop e o meu show que eu amo fazer é com dançarinos, balé, um show alto astral. No Centro-Oeste, a maioria é sertanejo. Ser uma artista pop independente no Centro-Oeste é um pouco difícil, minha maior dificuldade é essa, a aceitação do público por causa do meu estilo musical que não é característico da região", conta a jovem que já abriu show para Luísa Sonza e Ludmilla.

Tendo participado da Academia do Prêmio Multishow indicando artistas para as categorias, Dany poderia estar agora no reality musical "Estrela da Casa" ao invés do Miss Brasil: "Me inscrevi no Estrela da Casa antes de ter o nome Estrela da Casa. Assim que anunciaram que teria um reality show musical, já fiz a inscrição, gravei o meu vídeo e jurei que eu poderia passar. Mas não foi o momento. Se eu tivesse passado, provavelmente eu não iria, porque o Miss Brasil estaria acontecendo no mesmo momento. Deus sabe das coisas".

Ela apoia a CUFA Brasil em Campo Grande e ajuda a fazer atividades com as crianças de forma lúdica e pedagógica, além de abordar a temática do bullying: "Sou uma pessoa que cresceu com o bullying, mas eu encontrei confiança na arte e é isso que quero mostrar para as crianças, porque elas são o nosso futuro. Essa conversa sobre o bullying já nessa idade é importante, porque se elas crescerem com o bullying sem entender isso, elas podem crescer muito traumatizadas".