Gael decide jogar sozinho e rompe com aliados: 'Não me sinto respeitado'

Enquanto Unna X, 26, Leidy Murilho, 38, e Lucca, 26, conversam no quarto azul, Gael Vicci, 18, entrou no comôdo e declarou seu rompimento com os aliados.

O que aconteceu

"Eu tento ao máximo falar o que sinto para deixar todo mundo mais as claras. Eu não me sinto protegido e não sinto que quando chegar a hora da minha cabeça ir para a forca, vocês irão me abraçar", declara. "Eu sinto que, quando chegar na hora de colocar quem não foi para a Batalha, eu vou rodar."

O ator recordou os desentendimentos que teve com Matheus Torres e Lucca ao longo do programa e como, por isso, não se sentia parte do grupo. Por exemplo, no último domingo (1), Lucca reclamou de uma brincadeira que Gael fez com Nicole. "Tapa as orelhas e não escuta", respondeu o carioca.