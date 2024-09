Estrela da Casa vai ser cancelado? Taróloga prevê futuro do reality

Chico Barney e Bárbara Saryne convidaram a taróloga Papisa para ler nas cartas o futuro do novo reality da Globo, Estrela da Casa. O comentarista então pediu que ela tentasse prever se haverá uma segunda temporada do programa.

Ao tirar as cartas eremita e cavaleiro de copas, a taróloga informou que há chances do reality musical continuar para uma nova edição, mas com grande mudanças em sua estrutura. "Eles vão lapidar um pouco mais, mas tem chances sim. O eremita é um cara solitário e a estrela que ele carrega, é o programa funcionando, mas o cavaleiro de copas é a esperança. Talvez mudem horário ou formato. Vão mexer um pouco", disse no Central Splash.

Ela explicou que, segundo viu nas cartas, a atual edição que está no ar é como se fosse um teste inicial, uma experimentação para entender os riscos. "Eles querem tentar fazer dar certo, se mexerem vai funcionar."