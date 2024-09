Estrela da Casa: Gael desabafa sobre comentário de Lucca: 'Fiquei mal'

Na manhã de segunda-feira (3), Gael Vicci, 18, desabafou com Nicole Louise, 22, sobre os recentes comentários feitos por Lucca, 26, após o ator se tornar o Hitmaker da semana.

O que aconteceu

Gael conta que soube que Lucca havia dito que não acreditava que o ator fosse ajudá-los quando precisassem de votos. Depois, o sertanejo brigou com Gael por conta de uma brincadeira feita com Nicole. "Ontem estava brigando comigo e depois veio me abraçar e falar que era mais que merecido o lance do Hitmaker."