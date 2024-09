Mani expõe detalhes de término com Davi: 'Deixei de fazer parte dos planos'

Reação quando Davi disse estar "conhecendo" ela, após o fim do programa. "Foi muito duro ouvir tudo aquilo. Foi desconstruir tudo o que a gente viveu, 24 horas depois do fim do reality. Foi muito duro ouvir as palavras dele."

Eu deixei de fazer parte dos planos dele. Até o penúltimo dia eu ainda conseguia olhar para ele e ver amor no olhar. Depois, não via mais nada.

Mani Rego

Quem terminou? "Ele terminou a relação comigo."

Mani comentou sobre suposto contrato que ela teria feito com patrocínios. "De muitas mentiras que falaram sobre o término, essa foi uma das. Nunca existiu. Ele nunca desmentiu. Deixou as pessoas pensarem o que queriam sobre mim."

Reação ao término e à internet. "Eu entrei em estado de choque, não acreditava no que estava acontecendo. Emagreci quase 12 kg com tudo isso. As pessoas esquecem de se perguntar como seria se fosse com elas, acham que é mais fácil criticar."

O quanto recebeu do prêmio de Davi? "Não tive acesso a nenhum valor."