Davi confirma término com Mani: 'Não soube respeitar o meu momento'

Ele se sentiu desrespeitado após sair do BBB. "Eu precisava de um momento para a minha cabeça raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito. Me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fiquei em estado de choque".

Mani fez um desabafo sobre o caso ontem. "Cada vez mais pessoas são envolvidas, narrativas (muitas delas irreais) são criadas e nada disso constrói algo positivo. O que vejo é a perda em todos os aspectos: perda de paz, de tempo, de memórias e, sobretudo, de respeito", escreveu no Instagram.