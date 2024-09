SP reacende 'febre do surfe' dos anos 1980 e 1990 com Australian Connection

Com o baixista, vocalista e chef de cozinha Craig Bloxom à frente, o RSpys trouxe o repertório do Spy v Spy em versão reggae. E não é que funcionou? Canções originalmente calcadas no pós-punk, como "One of a Kind", "Hard Times" e "All Over the World", pareciam escritas para uma serem tocadas numa levada dançante e solar.

Craig Bloxom, vocalista do RSpys, durante o festival Australian Connection, em São Paulo Imagem: Giu Pera/Divulgação

Mérito de Bloxom, mas também de seus novos parceiros, o guitarrista TK Tarawa e o baterista Young Chrissy Lowe. A dupla não se comporta como simples banda de apoio, imprimindo sua marca durante todo o espetáculo, seja em momentos solos brilhantes, seja segurando a onda enquanto o vocalista dança, corre e conversa com o público.

Craig Bloxom, do RSpys, assistiu ao show do GANGgajang meio da plateia em São Paulo Imagem: Gustavo Brigatti/UOL

De tão à vontade que estava, Bloxom foi assistir ao segundo show da noite no meio da plateia. De lá, viu uma performance incendiária do GANGgajang, com seus terninhos pretos e pegada de big band.

Liderada pelo vocalista e guitarrista Mark 'Cal' Callaghan, a banda focou no seu disco de estreia, homônimo, de 1985. Dele, retirou quase todo o repertório, como "Distraction", "Maybe I", "Ambulance Men", "House of Card", "The Bigger They Are" e "Giver of Life" - além dos hits radiofônicos "Gimme Some Lovin" e "Sounds of Then (This is Australia)".