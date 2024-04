Davi sobre relacionamento com Mani: 'Na fase do conhecimento'

Ele contou que os dois estão juntos há 1 anos e 6 meses. "A gente está na fase do conhecimento, do beijinho, de tomar sorvete na praia olhando o mar."

A apresentadora respondeu ao baiano rindo. "Que conversa é essa, está querendo me enrolar?", disse Ana Maria Braga.

Davi pontuou que não queria ser tão direto. "Eu não vou direto ao assunto, né, Sincerão já passou!"

Antes, Davi falou ao vivo com Mani no programa e a esposa disse que iria encontrá-lo no hotel do Rio de Janeiro.