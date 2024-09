Graciele Lacerda sobre casamento surpresa: 'Não era a forma que queria'

Graciele Lacerda, 43, respondeu às perguntas de seguidores sobre sua gravidez e casamento.

O que aconteceu

A influenciadora abriu uma caixa de perguntas no último sábado (31) e foi questionada sobre o casamento organizado por Zezé Di Camargo no chá revelação. "Você gostou de ter se casado no chá revelação?".

Graciele respondeu. "Não era a forma que eu queria. Queria colocar um vestido lindo de noiva e sem barriga, mas do jeito que ele fez foi super emocionante e surpreendente, não tem como não gostar e amar".