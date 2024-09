Matheus desabafa após pico de ansiedade em Estrela da Casa: 'Dói ser assim'

Nicole: "Eu sei. Só que é uma bagagem de anos. Você sempre teve isso?".

Matheus: "Toda a vida, desde pequenininho. Cada vez eu luto mais. Mas eu já fui a pessoa que 'sou assim, não vou mudar, doa a quem doer'. Mas hoje em dia me dói muito ser assim. Por ser desse jeito, eu magoo pessoas que eu amo mesmo sabendo que eu não faço por maldade. Quem você ama que você quer ver triste por sua causa? Não quero machucar ninguém. Só que, cara, acontece. Ontem, na hora que eu fui pensar em cantar, eu já fui assim...".

Nicole: "Você estava mais na sua".

Matheus: "Nossa, eu já consegui botar pra fora no ensaio. Eu só queria conseguir me manter minimamente estável para não chorar no começo da música. Porque ia atrapalhar muito. Deixar para o final, beleza, já fiz a minha missão. Agora eu estava muito preocupado e tentando bolar uma estratégia para caso eu chorasse no começo".