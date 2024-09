Matheus se diz 'saturado' em Estrela da Casa: 'Quem for vidro, que quebre'

Unna: "Qualquer pessoa que viesse falar qualquer coisa de você para mim, eu falava: 'Eu não estou ligada no grito, mas eu não passo pano para grito'. Mas eu falei eu, tá?".

Matheus: "Eu não gritei com ninguém aqui dentro. (...) Eu já estou saturado de hoje chegarem para mim e falarem isso e aquilo, 'que você gritou'. Eu não fiz nada disso. Tenho muito consciência de mim mesmo, consciência de que tem horas que eu sou seco, grosso, mas eu não desrespeito ninguém sendo seco, sendo grosso. Se alguém interpreta isso ou leva para o coração, não é um desrespeito meu, não estou humilhando ninguém".

O cantor voltou a criticar Thália e Gael. Ele lembrou quando gravava na sala de produção de conteúdo, enquanto Thália e Gael cantavam do lado externo.

Matheus: "Não estou humilhando ninguém, não estou gritando com ninguém. Eu gritei dentro da cabine porque acho uma falta de respeito, no dia da produção de conteúdo, ficar um monte de anarquistas na porta da cabine de gravação gritando, cantando. Tem gente lá dentro fazendo conteúdo! O que custa gritar lá dentro? Me revolta, me revolta! Agora, se minha revolta ofende alguém, nesse quesito, quem for de vidro, que se quebre!".