Como foi a estreia de Bia Reis em 'Família É Tudo'?

Os dois apresentadores comentaram a rivalidade de Andrômeda e Sheila. "Vamos combinar: aquela Sheila é uó! Não está no nível da Andrômeda. O que salvou a dancinha dela foi aquele modelo de cueca...", disse Selminha em sua primeira cena.

Nas redes sociais, os fãs repercutiram a estreia de Bia Reis na novela. "É ela! Estreia de Beatriz Reis em 'Família É Tudo' como Selminha Veneno, que emoção, essa vitória é sua, da sua família e de todos nós que estamos sempre torcendo por suas conquistas. Voa sua danada!", escreveu um usuário do X (antigo Twitter). "A Bia do Brás está interpretando uma personagem totalmente diferente da que ela fez no BBB 24! Estou maravilhado! Atriz com A maiúsculo!", comentou nosso colunista Chico Barney.

✨ Simplesmente Selminha Veneno e Toninho Linguinha fofocando sobre a Andrômeda e a Sheila ✨

Rafael Infante e @BeatrizRBrasil chegaram COM TUDOOO #FamíliaÉTudo pic.twitter.com/QvuGzPQVV8 -- TV Globo 📺 (@tvglobo) August 30, 2024

Bia do Brás estreando em #FamiliaÉTudo como Selminha Veneno. pic.twitter.com/PR9faE5ojH -- Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 30, 2024

A Bia do Brás está interpretando uma personagem totalmente diferente da que ela fez no #BBB24! Estou maravilhado! Atriz com A maiúsculo! #FamíliaÉTudo -- Chico Barney (@chicobarney) August 30, 2024