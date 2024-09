'Aeroporto': passageiros pedem para ser revistados por delegados da série

No ar há sete anos, "Aeroporto - Área Restrita" é sucesso no Brasil. Disponível na TV a cabo, no streaming e com uma breve passagem pela televisão aberta na Record, a série ainda acumula milhões de visualizações com os "reacts" de Casimiro no YouTube. Com isso, o público passou a reconhecer com mais frequência os agentes — e tietá-los também.

Splash conversou com o diretor Roberto D'Avila e a diretora de produção executiva Adriana Cechetti sobre o sucesso de "Aeroporto" e as novidades da sexta temporada.

Se antes muitos passageiros "fugiam" da Receita Federal no aeroporto, agora pedem para ser revistadas pelos delegados da série. "As pessoas falam: 'Pô, não querem me revistar, né?'. Passam ali já quase pedindo para entrar, para ver de perto aquilo que veem na tela", conta Roberto.