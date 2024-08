Ferveu! 6 momentos quentes do novo clipe de Anitta com italiana do Maneskin

A cantora Anitta e Victoria De Angelis, baixista da banda italiana Maneskin, causaram furor no mundo pop com o lançamento do clipe da música GET UP B*TCH! shake ya ass, divulgado no final da última quinta-feira (29).

Conhecida pelas parcerias internacionais de sucesso, Anitta já cantou com artistas renomados como Cardi B, Sam Smith, Peso Pluma, Maluma, Missy Elliott e DJ Khaled.

Em sua parceria mais recente, a cantora brasileira protagonizou momentos com Victoria que viralizaram rapidamente pelo teor sensual e íntimo.