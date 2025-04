Anitta assiste a filme de Viola com o namorado e desconversa sobre relação

Anitta, 32, e o namorado, Ian Bortolanza, 33, assistiram juntinhos à exibição do filme "G20", protagonizado por Viola Davis, lançado nesta sexta-feira (4), no Morro da Urca, no Rio, pela que a atriz americana

Anitta e Bortolanza não posaram juntos para fotos. Mas, sentaram juntos e trocaram carinhos enquanto Viola apresentava a produção.

Antes de "G20" começar, Anitta falou a Splash sobre sua amizade com Viola. "Ela é minha amiga, tive que vir prestigiar. Viola é uma pessoa maravilhosa, sempre me apoiou. O meu documentário novo, "Larissa: O Outro Lado de Anitta", antes de eu lançar, mandei para ver o que achava. Ela viu com o marido [o também ator Julius Tennon] e me deu um feedback maravilhoso. Nos conhecemos por conta da minha outra série que ela assistiu", disse a cantora.