De foto proibida a casal recém-separado: o que rolou em festão de Anitta

Anitta caprichou na festa de aniversário de 32 anos. A comemoração aconteceu no Alto da Boa Vista, na zona norte do Rio de Janeiro, e contou com casal recém-separado, show particular e proibição de fotos dentro do local.

O que aconteceu

Sophie Charlotte e Xamã, que anunciaram o fim do namoro no início do mês, marcaram presença. O músico chegou acompanhado dos amigos L7NNON e Major RD. Recentemente, a atriz garantiu que estava bem depois da separação. "Está tudo certo", afirmou em entrevista ao Gshow.