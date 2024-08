Bruna Biancardi detalha rotina com Neymar e Mavie na Arábia Saudita

Bruna Biancardi, 30, deu detalhes de como está sendo esta sexta-feira (30) para ela e sua família na Arábia Saudita.

O que aconteceu

A influencer começou revelando que Neymar, 32, e Mavie, 10 meses, estavam compartilhando um cochilo matinal. "Papai e Mavie estão na vida boa. Papai treina só mais tarde, então está na sonequinha da manhã com a Mavie. Falando baixo aqui para não acordar eles", explicou ela, em vídeo divulgado nos stories de seu Instagram.

Bruna planeja também passeios com os pais e com a herdeira ao longo do dia. "Já treinei, tomei meu banho. Já tô me arrumando aqui, mais tarde vou dar uma voltinha com meus pais e com a Mavie. Já estou ficando pronta pra depois só dar banho nela. Depois almoçar e sair, bater perna nesse calor."