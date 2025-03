Anitta rebate críticas e explica por que cancelou show no Coachella

Ela ainda destacou que o cancelamento não foi "porque quis". "Se eu tivesse cancelado simplesmente porque quis ficar em casa, eu teria esse direito. E, após tantos anos de profissionalismo, espero que compreendam que nunca cancelaria um compromisso sem um motivo válido".

Por fim, a cantora pediu aos fãs que confiem nela. "Espero que, se soubessem o motivo, entenderiam e até concordariam com ele. E, no momento, eu tenho o direito de não compartilhar essa informação".

Anitta faria sua segunda apresentação no Coachella neste ano. A brasileira se apresentou no festival pela primeira vez em 2022 e levantou o púbico com uma playlist recheada de funks.

Coachella não anunciou quem vai se apresentar no lugar de Anitta. Neste ano, o festival vai acontecer nos dias 11, 13, 18 e 20 de abril, na Califórnia, nos Estados Unidos. As atrações principais do evento são Lady Gaga, Post Malone e Green Day.