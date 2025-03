Crianças de ONG africana parabenizam Anitta: 'Tia, você mudou meu futuro'

Na legenda, a ONG chama Anitta de "querida madrinha" e diz querer celebrar a "vida da Larissa que poucos conhecem. "Hoje é um dia especial, e queremos aproveitar essa data para celebrar a vida da Larissa que poucos conhecem, a Larissa nossa madrinha, o ser humano generoso, inspirador e cheio de luz que temos o privilégio de conhecer um pouquinho, mesmo que a distância".

Sua bondade transborda em cada gesto, e seu apoio tem sido essencial para que possamos transformar vidas e espalhar esperança. Obrigada por acreditar na nossa missão e caminhar ao nosso lado com tanto carinho e dedicação. Que este novo ciclo traga ainda mais alegria, conquistas e momentos inesquecíveis! Saiba que aqui, do outro lado do oceano, há muitas crianças, famílias e voluntários que te admiram e te celebram com o coração cheio de gratidão. Feliz aniversário, com todo o amor da sua família Zuzu!