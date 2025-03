De Vitória Strada a Wanessa: Quem é a guru criticada por fãs de Anitta

O nome de Max Tovar voltou a ganhar destaque desde que Anitta cancelou sua apresentação no festival Coachella, há mais de uma semana.

O que aconteceu

Max Tovar tem sido criticada por alguns fãs de Anitta, que acusam a guru de motivar o cancelamento do show. A notícia foi dada no mesmo dia em que a cantora mostrou estar em um ritual holístico em sua mansão, no Rio de Janeiro.

Max é guru de Anitta há mais de dois anos, e se define como astróloga, astro-psicóloga e xamã.