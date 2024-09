Quinota cai para trás ao ver look de trabalho de Blandina

Quinota diz que Blandina não pode ir até a gruta com qualquer roupa. "Ótimo! Nós podemos ir juntas! E tu vai me ensinando tudinho", sugere a vilã. "Mas tu não pode ir com essa roupa", explica a mocinha.

A ex-mulher de Artur (Túlio Starling) explica alguns detalhes para a falsa amiga. "É que tu não vai conseguir andar naquele chão cheio de pedra com esse salto alto. E ainda vai se ralar toda nos espinhos de facheiro. Tu precisa de uma roupa adequada. Se for nas minas, até de capacete", diz ela. "E como que é deve de ser esse meu look garimpeira?", questiona a outra. "Pra começar, um par de calças compridas, e bota de solado de borracha, que não escorrega. A blusa é melhor ser de manga comprida também", ensina a protagonista.

Depois de um tempo, Blandina aparece com o novo look todo rosa. "E então, caiu bem?", pergunta a amante de Marcelo Gouveia (José Loreto).

Blandina (Luisa Arraes) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo

